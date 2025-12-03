Реал няма право на грешка в тежкото гостуване на "баските"

© FB: Real Madrid C.F. Реал Мадрид гостува днес на Атлетик (Билбао) в мач от 15-ия кръг на испанската Ла Лига. Двубоят е от 20,00 часа, а Белия балет влиза в срещата с три последователни равенства и с онази особена смесица от раздразнение и увереност, която се появява, когато гледаш как Барселона ти се изплъзва напред. Мадридчани са втори в Ла Лига, на четири точки зад лидера, което прави предстоящия мач повече от задължителен за печелене.



Билбао поне си върна малко настроение в последния кръг. Тимът остава колеблив, но у дома играе далеч по-уверено, а феновете вече гледат към Нико Уилямс. Младата звезда се разписа с красиво попадение срещу Овиедо и добави гол срещу Леванте, което го поставя в центъра на атакуващите надежди на баските.



Историята между двата клуба е леко наклонена към мадридчани. В последните пет директни двубоя Реал има три победи, един мач е завършил наравно, а веднъж Билбао успява да измъкне успех. Статистиката подсказва лека преднина за гостите, но на "Сан Мамес“ никой не получава подаръци.



