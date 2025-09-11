ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (19)
Стоичков: Управлението на Гонзо? Аз не живея в България, работя във ФИФА и отговарям за други проекти на други места
Автор: Николай Парашкевов 14:30
© Plovdiv24.bg
Легендата на българския футбол Христо Стоичков откри детски футболен турнир в Бургас, а след това говори пред журналисти, предаде репортер на "Burgas24.bg".

Той лаконично коментира двубоя на България срещу Испания, завършил с резултат 0:3.

"Все пак се представихме по-добре от Турция. Турция падна с шест гола, а ние само с три".

Носителят на Златната топка отказа да коментира слуховете, че Димитър Димитров - Херо ще поеме селекцията на "лъвовете" след напускането на Илиан Илиев

След това именитият пловдивчанин бе помолен да каже няколко думи за управлението на БФС от страна на президента Георги Иванов - Гонзо.

"Аз не съм в България, не живея в България. Работя във ФИФА, отговарям за други проекти на други места. Георги е бил мой футболист и се надявам това, което е обещал на футболните отбори, клубовете и феновете ще го изпълни. Оттук-натататък клубовете ще си поемат отговорността какво правят", бе отговорът на Христо Стоичков.

Легендарната осмица говори и след въпрос на "Burgas24.bg" за своите ангажименти във ФИФА.

"Заминавам за чужбина и продължаваме работа по най-голямата инициатива "Football for school", която е предвидена за всички училища. Проектите са уникални, защото ще дават много голяма възможност на футболисти, които са свършили, да започнат да учат за треньори, а това да помогне да се развият следващите поколения, да се учат. Оттам-нататък всеки да изкара своя път, където един ден ще започнат като треньори.

Програмата е уникална, а много часове от нея се провеждат в училищата. Да се надяваме, че един ден и нашето правителство, ММС и Министерството на образованието ще поемат тази инициатива, възползвайки се от големия шанс, че аз подписвам. Ако имаш проекти, ще подпишеш. Ако нямаш проекти, ще пътувам в други държави", заяви Стоичков.

Гледайте в прикаченото видео цялото изказване на Стоичков!

Статистика: