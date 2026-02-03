ИЗПРАТИ НОВИНА
Вижте как френски гранд представи доскорошна звезда на Ботев, трансферът е за 6 млн.
Автор: Стойчо Генов 09:46
Френският гранд Олимпик Марсилия привлече бившата звезда на Ботев (Пловдив) Точукву Ннади. Преминаването на нигерийския национал от белгийския Зулте Варегем стана факт в последния ден преди затварянето на трансферния прозорец във френската Лига 1.

От клуба от Лазурния бряг не обявиха официално цената по сделката, но според специализирания сайт transfermarkt.com тя е на стойност 6 милиона евро. В Олимпик Марсилия халфът ще играе с номер 6 на гърба.

Ето как Точукву Ннади бе представен от новия си клуб:

На 22 години Точукву Ннади се утвърждава като една от изгряващите звезди на Африка в халфовата линия. Роден на 30 юни 2003 г. в Ихиагва, щат Имо, Нигерия, той започва местните си тренировки в Кампос ФК, преди да усъвършенства уменията си във Футболната академия Маденат Аламал в Дубай, ход, който отваря вратите към европейския футбол.

През август 2021 г., след успешен пробен период, Точукву Ннади подписва първия си професионален договор с Ботев Пловдив в България. Той дебютира в лигата на 3 април 2022 г. срещу шампиона Лудогорец и постепенно се утвърждава като надежден халф, съчетавайки креативност с дефанзивна строгост.

Възходът му продължава на Световното първенство по футбол за младежи до 20 години през 2023 г. Като титуляр във всеки мач, той играе ключова роля за Нигерия в забележителните победи срещу Италия и Аржентина, разкривайки своята зрялост на най-високото ниво на младежкия футбол.

През януари 2024 г. Точукву Ннади прави още една крачка напред, като се присъединява към Зулте Варегем в Белгия. Постоянните му представяния в по-взискателната Про Лига привлякоха вниманието, което го направи един от най-изявените халфове на отбора му.

На международната сцена напредъкът му беше бърз. След изявите си за U20, той беше избран в старшия отбор на Нигерия за Купата на африканските нации през 2025 г. в Мароко, където отпразнува първия си мач за Супер Ийгълс, символизирайки прехода му към най-високото ниво в Африка.

Точукву Ннади по този начин въплъщава ново лице на нигерийския футбол: универсален, технически опитен и вече способен да окаже влияние в конкурентна среда. Кариерата му е все още в начален етап, но той вече показва признаци на обещаващо бъдеще, както на клубно ниво, така и с националния отбор на своята страна.

Добре дошъл в Марсилия, Точукву!

