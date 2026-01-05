Бивш треньор в Локо, който имаше сериозни проблеми с феновете, отново е "черно-бял"

© Бивш треньор в Локомотив Пловдив, който имаше сериозни проблеми с феновете на "Лаута", предприе нова крачка в своята кариера. Става въпрос за гръцкия специалист Кириякос Георгиу. Той бе представен като новият наставник на втородивизионния Локомотив (Горна Оряховица).



Георгиу бе известно време наставник на елитните юношески формации на Локомотив Пловдив U17 и U19, а след това попадна в екипа на Бруно Акрапович като анализатор.



Ето как ръководството на Локо (ГО) представи новия треньор на отбора:



Казваме добре дошъл на Кириякос Георгиу като старши треньор на ОФК "Локомотив“.



Той притежава лиценз УЕФА "А“. Роден в Гърция през 1987 г., изгражда треньорска кариера в България, белязана от успехи, професионализъм и силен характер.



Кириякос Георгиу започва пътя си в българския футбол като треньор едва на 21 години. В различни периоди е работил като старши и помощник треньор в отборите на "Несебър“, "Своге“, "Витоша“ Долна Диканя и "Локомотив“ София.



От 2016 г. води елитните юношески формации на "Локомотив“ (Пловдив) U19, U17, а две години по-късно е забелязан от Бруно Акрапович, който го кани в своя щаб. Заедно печелят две Купи на България и една Суперкупа – постижения, които оставят трайна следа в историята на клуба.



През 2020 г. Георгиу поема "Спартак“ (Варна) като старши треньор, а година по-късно застава начело на "Оборище“ (Панагюрище), с който е спечелил промоция във Втора лига и оставя силна следа със своя стил и подход.



Преди да пристигне в Горна Оряховица, той работи в "Академик“ Свищов, където оставя "студентите“ като лидери в класирането на Северозападната Трета лига след есенния полусезон.



В момента Кириякос Георгиу е в процес на обучение за УЕФА Лиценз ПРО – най-високото ниво в европейския футбол.



В щаба му влиза и Ивайло Тодоров. За него представяне е напълно излишно и всички знаят за приноса му към клуба с черно-белия екип. Двамата идват в "Локомотив“ след успешна съвместна работа в "Академик“ Свищов.



Да пожелаем успех на Кириякос Георгиу и Ивайло Тодоров!