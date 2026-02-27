ЗАРЕЖДАНЕ...
УЕФА постави под мониторинг пловдивчанина Радослав Гидженов
35 годишният пловдивчанин ще бъде част от 10-те съдии от Европа, които ще бъдат под пряк мониторинг на СК на УЕФА.
Гидженов заедно с представители на елита на Висшата лига на Англия и Германската Бундеслига попадна в програмата ментори и таланти, която стартира в Нион Швейцария през месец април и ще продължи в рамките на една година, похвалиха се от БФС.
Преди ден българският рефер отново ръководи на високо ниво 1/8-финален сблъсък от младежката Шампионска лига между отборите на Жилина(Словакия) и белгийския "Брюж".
