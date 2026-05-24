Ръководството на ПФК Марица се изказа доста критично за поведението на привържениците на Спартак по време на малкото дерби на Пловдив, което кючукпарижани спечелиха с 3:1 на стадион "Марица".

Жълто-сините използваха официалната си клубна страница във Фейсбук, за да изразят разочарованието си от циничните скандирания, псувни и обиди от страна на феновете на Спартак, както и от факта, че от ръководството на Спартак написа в официалната си страница, че тази “агитка" е гордост за клуба и заслужава благодарности.

Поздравяваме “агитката" на “Спартак" с днешния светъл празник! Псувните и обидите от типа “Ей Марица майка ви …", “Селяни", “К.. за Кършияка", както и доста други подобни "високоинтелектуални" изрази, оставяме без коментар по същия повод. От нас подобно отношение няма да получите, понеже имаме достойнство и не ходим пияни по мачове, още по-малко да се хвалим с това. Според официалната клубна страница тази “агитка" е гордост за клуба и заслужава благодарности. Така да бъде, нищо, че по този начин убивате именно спартаклийския дух и потъпквате ценностите на клуба, написаха от ПФК Марица.