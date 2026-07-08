Ботев Пловдив стартира продажбата на паркокарти за стадион "Христо Ботев“ за сезон 2026/27. Цената на пластиките е 100 евро, като те са валидни само в дните на домакинските срещи на "канарчетата“ във всички турнири, съобщиха от "жълто-черния" клуб.

В продажба са паркоместата, разположени откъм ул. "Богомил“, а паркокартите можете да закупите от клубния магазин.

Предстои да бъдат представени планове за ползване на паркинга в дните без мачове на "Колежа“, които да облекчат живущите в района на стадиона, уточниха от ПФК Ботев.