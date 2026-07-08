Вицешампионът на България Локомотив Пловдив ще изиграе минимум 5 домакински мача в Европа през новия сезон. Това стана факт, след като бе потвърдено участието на "черно-белия" баскетболен клуб в турнира на FIBA Europe Cup за сезон 2026/2027. Нещо повече - пловдивчани ще участват директно в груповата фаза на състезанието, без да преминават през квалификационен етап.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на БК Локомотив Пловдив:

БК Локомотив Пловдив ще участва директно в редовния сезон на FIBA Europe Cup 2026/2027, без да преминава през квалификационен етап.

Съгласно официалната информация на FIBA, клубът ни е сред отборите, които получават директно място в груповата фаза въз основа на ранкинга на националната федерация. Новият формат на турнира включва 48 отбора, разпределени в 8 групи по 6 тима.

Това е важно признание за развитието на клуба и възможност да представим достойно Пловдив и българския баскетбол на европейската сцена, като градът ни ще бъде домакин на пет мача от груповата фаза на турнира.

Жребият ще се проведе на 16 юли 2026 г. в Мюнхен, Германия, когато ще станат ясни и съперниците ни.

Благодарим на нашите привърженици, партньори и всички, които са част от пътя на Локомотив Пловдив.