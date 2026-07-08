Ботев Пловдив е поканил градския си съперник Локомотив за контрола, която да се играе на 11 юли (събота). За въпросната дата "черно-белите" отдавна търсят съперник, но все още не са обявили с кой отбор ще се срещнат.

Локомотив ще играе днес срещу Рилски спортист втората си проверка от началото на подготовката, а от Ботев вече обявиха, че ще представят отбора в спаринг срещу Берое, който ще е на 12 юли (неделя) от 20,00 часа на стадион "Христо Ботев".

Идеята на Ботев за контрола с Локомотив е да се покаже пред обществеността, че двата тима могат да съществуват и в приятелска среда. Че "томахавката е заровена“ след скандалите между Илиян Филипов и Христо Крушарски след есенния мач на "Лаута“, когато вратарят на жълто-черните Даниел Наумов бе ударен с бутилка и дербито бе прекратено, твърди "Тема спорт".

Plovdiv24.bg потърси ПФК Ботев Пловдив по темата, откъдето потвърдиха информацията за отправената покана към Локомотив за контрола на 11 юли.

"Жълто-черните" вече направиха една стъпка към сдобряване със своя съперник, след като изпратиха официален плакет в знак на признателност и уважение към вечния съперник по повод концерта за вековния юбилей на Локомотив Пловдив на Античния театър.

Въпреки всичко, вероятността да има градско дерби на ниво контрола е твърде малка, като се очаква официален отговор от Локомотив Пловдив.