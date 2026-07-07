Левски (Карлово) ще изиграе първата си приятелска среща по време на лятната подготовка. "Сините“ ще се изправят срещу доскорошния представител на елита Берое (Стара Загора).
Контролата е насрочена за сряда, 8 юли, от 18:00 часа и ще се състои в Стара Загора.
Тимът на Господин Мирчев тренира на пълни обороти и надеждите са, че ще успее да се противопостави на своя именит съперник, уверени са от клуба.
След проверката ще бъдат обявени и някои от новите попълнения в тима.
Припомняме, че Левски ще изиграе минимум 6 приятелски мача преди началото на новата кампания в Югоизточната Трета лига.
Пълен списък с контролите на Левски (Карлово) от предсезонната подготовка:
08.07 – Берое – Левски, 18:00, Стара Загора
15.07 – Локо II (Пд) – Левски
18.07 – Ботев II (Пд) – Левски
22.07 – Атлетик (Куклен) – Левски
25.07 – Марица (Милево) – Левски
01.08 – Марица (Пд) – Левски