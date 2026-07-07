Левски (Карлово) ще изиграе първата си приятелска среща по време на лятната подготовка. "Сините“ ще се изправят срещу доскорошния представител на елита Берое (Стара Загора).

Контролата е насрочена за сряда, 8 юли, от 18:00 часа и ще се състои в Стара Загора.

Тимът на Господин Мирчев тренира на пълни обороти и надеждите са, че ще успее да се противопостави на своя именит съперник, уверени са от клуба.

След проверката ще бъдат обявени и някои от новите попълнения в тима.

Припомняме, че Левски ще изиграе минимум 6 приятелски мача преди началото на новата кампания в Югоизточната Трета лига.

Пълен списък с контролите на Левски (Карлово) от предсезонната подготовка:

08.07 – Берое – Левски, 18:00, Стара Загора

15.07 – Локо II (Пд) – Левски

18.07 – Ботев II (Пд) – Левски

22.07 – Атлетик (Куклен) – Левски

25.07 – Марица (Милево) – Левски

01.08 – Марица (Пд) – Левски