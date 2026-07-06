Левски (София) отмъкна един от най-талантливите юноши на Локомотив Пловдив. Става въпрос за централния защитник Димитър Сираков, който ще продължи футболното си развитие в академията на "сините".

Бранителят е роден 2012 година, но на "Лаута" играеше с успех при по-големите. Димитър Сираков е и многократен участник в лагер-сборовете на регионалната селекция при зона Пловдив при набор 2012, за която отговаря селекционерът Ивайло Петров - Пифа. Информацията за преминаването на младока в Левски е на "Детски футбол" и все още не е потвърдена официално от един от двата клуба.