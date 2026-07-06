Англия стигна четвъртфиналите на Световното първенство по футбол 2026 след драматична победа с 3:2 над домакина Мексико.

Мачът се игра на митичния стадион "Ацтека" в Мексико Сити пред над 80 000 зрители.

Първо полувреме

Джуд Белингам откри резултата в 36-ата минута. Букайо Сака центрира в пеналтерията, където Белингам връхлиташе, насочвайки топката в левия ъгъл. Само 2 минути по-късно Хари Кейн демонстрира страхотен поглед и подаде към Джуд Белингам, който хладнокръвно оплете топката в мрежата отблизо. В 42-ата минута голмайсторът на домакините Хулиан Киньонес изстреля отскочилата топка, попаднала при него в наказателното поле, в горната вътрешна страна на мрежата, намалявайки резултата.

Малко след това Мексико имаха две възможности. Първо точен пас на ръба на пеналтерията беше добре овладян от Раул Хименес, който шутира инстинктивно към вратата, но топката премина на сантиметри встрани от дясната греда. Две минути по-късно отново Хименес се извиси над защитниците и пласира мощния си удар с глава в горния ляв ъгъл, но Джордан Пикфорд беше подготвен и предотврати отбелязването на гол.

Второ полувреме

Още в 49-ата минута Нико О'Райли пропусна добра възможност да отбележи, стреляйки от средно разстояние, но топката разтресе дясната греда. Само 5 минути по-късно "Трите лъва" останаха с човек по-малко след като Джаръл Куанса бе изгонен с директен червен картон поради много грубо нарушение. Малко след това Раул Ранхел извърши грубо нарушение. Съдията го видя и незабавно отсъди дузпа за Англия. Хари Кейн стреля в левия ъгъл и не сгреши, давайки 2 гола аванс на европейците. 10 минути по-късно Мексико получи право да изпълни 11-метров наказателен удар след като Брайън Гутиерес бе фаулиран в наказателното поле. Раул Хименес вкара за крайното 2:3.

В битка за място на полуфинал Англия ще играе с Норвегия, които елиминираха Бразилия. Мачът е на 12-и юли българско време в Маями.