Ботев Пловдив допусна първо поражение в контролите от лятната подготовка. "Жълто-черните“ загубиха с 1:2 от Етър Велико Търново на Футболен комплекс "Никола Щерев – Старика“.

Станислав Генчев заложи на много експериментален състав, а участие в мача взеха и няколко играчи, които карат пробен период при пловдивчани.

Още в 4-ата минута гостите откриха, след като Цветомир Цанев засече с глава центриране на първа греда. Секунди по-късно удар на Лукас Араухо бе избит от голлинията от защитник.

В 19-ата минута Самуил Цонов се озова на добра позиция, но изстрелът му бе спасен от Никола Виденов. В 31-ата минута играч на гостите остана очи в очи със Славков, а вратарят запази хладнокръвие и спаси. В самия край на първата част удар на Никола Илиев мина покрай вратата.

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Второто полувреме стартира с няколко положения за гостите. В 47-ата минута Славков спаси удар от близка дистанция, а в 62-ата минута появилият се Николай Пранджев също се отчете със спасяване.

В 65-ата минута гостите стигнаха до втори гол, реализиран от Петър Петров. Малко преди края каращият проби Алекс Джон намали резултата.

Тази вечер от 19:00 часа Ботев ще изиграе контрола със Спартак Варна на стадион "Христо Ботев“.