Аполон Лимасол обяви привличането на Ален Ожболт, видя Plovdiv24.bg. Договорът на словенския футболист е до лятото на 2028 година с опция за удължаване.

Нападателят е роден на 24 юни 1996 година и има значителен опит от първенствата на Словения, Германия, Австрия, България, Словакия, Израел и Гърция, казват от новия му клуб.

Ожболт е представял Словения на всички нива при подрастващите – от формацията до 16 години до тази до 21 години. Изявления на футболиста ще бъдат публикувани скоро на официалния уебсайт на нашия отбор. Приветстваме Ален Ожболт в семейството на "Аполон“ и му пожелаваме много успехи със синьо-белия екип, написаха още от кипърския клуб.

Аполон е печелил шампионската титла на Кипър четири пъти, купата на страната девет пъти и Суперкупата четири пъти. Преди този трансфер Ожболт изигра два сезона за гръцкия Левадиакос.