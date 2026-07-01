Мексико прегази Еквадор пред 80 хиляди души на родния стадион Ацтека и с резултат 2:0 продължава към осминафиналите.

Изключително динамично започна срещата между двата състава. Мексико беше тимът, който владееше повече топката и терена. Това пролича в 7-та и 15-та минута на първото полувреме с два пропуска пред вратата на Еквадор. В 18-та минута еквадорците също пропуснаха своя шанс, когато Джон Йебоа удари лявата греда.

Мексико вдигна още повече оборотите и резултатът не закъсня. В 22-та минута Хулиан Киньонес разстреля вратаря Галиндес за 1:0.

В 31-та минута чудесно разиграване между Хулиан Киньонес и Раул Хименес донесе втория гол за Мексико, след като Хименес не пропусна да отбележи.

Еквадор не се отказа от атаките и едно от най-чистите му положения дойде в 40-та минута, когато Джон Йебоа стреля към вратата на Мексико, но Ранхел беше на мястото си и изби в корнер. При резултат 2:0 двата отбора се оттеглиха за почивка.

Второто полувреме започна малко по-спокойно, като играта беше основно в центъра на терена с епизодични атаки към двете врати. В 67-та минута след корнер Сесар Монтес отправи удар с глава, но Галиндес изби отново в ъглов удар. След това ударът на Васкес, отново с глава, беше неточен.

В самия край на мача футболистът на Еквадор Пиеро Инкапие получи червен картон за говорене с ръка пред устата. Наложи се съдията Славко Винчич да направи консултация с VAR и беше безкомпромисен.

Така еквадорците останаха с 10 души, а мексиканците запазиха резултата и заслужено продължават напред.