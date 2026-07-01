Пълна доминация, уверено владеене на топката и класически резултат 3:0. Това показа Франция в мача срещу Швеция.

Динамично започна първото полувреме за двата отбора. След кратко проучване французите притиснаха шведския тим и проведоха няколко атаки към вратата на Зетерстьом. В 19-та минута остра атака на Франция можеше да открие резултата, но ударът на Баркола профуча над горната греда. Минута по-късно Мбапе вкара топката в мрежата, но радостта на французите секна, когато голът беше отменен заради засада.

Франция продължи да пресира противника, но в 31-та минута шведският вратар спаси отбора си от гол, а минута по-късно Мбапе разтресе лявата греда от наказателното поле.

В 36-та минута Исак Олисе пробва страхотна задна ножица, но ударът му беше отразен от Зетерстьом и лявата греда. Топката попадна в краката на Дембеле, но той стреля покрай вратата. Последва бърза шведска контраатака, но Александър Исак не успя да стигне до прецизния пас на Еланга и да застраши френския вратар.

Пропуските на Франция продължиха въпреки тоталния натиск до 45-та минута, в която Мбапе разстреля Зетерстьом след корнер и даде преднина на съотборниците си с 1:0.

Шведите се опитаха да върнат гола, но Елиот Струд пропусна чиста възможност във втората минута от добавеното време.

Още в началото на второто полувреме стана ясно, че Франция ще продължи с притискането на Швеция. И резултатът не закъсня – в 53-та минута Баркола мушна топката в горния ляв ъгъл на Зетерстьом за 2:0.

В 74-та минута Килиан Мбапе се разписа за втори път във вратата на Швеция и Франция поведе с класическото 3:0. До края на двубоя шведите имаха само една чиста възможност да върнат поне един гол, но ударът на на Виктор Гьокерес беше париран от френския вратар.

Така Франция заслужено се отправя към осминафиналите, където във Филаделфия ще срещне отбора на Парагвай.