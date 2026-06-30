Норвегия достигна 1/8-финалите на Световното първенство в Северна Америка след 2:1 над Кот д'Ивоар. Срещата бе на стадион "AT&T" в Далас, щата Тексас.

Чак в 37-ата минута Ерлинг Холанд отправи първия точен удар в мача и за двата отбора, но опитът му с глава нямаше нужната сила и Фофана улови с две ръце. Две минути по-късно Антонио Нуса пое кълбото от Мартин Йодегор на границата на наказателното поле вляво, навлезе вътре и с фирмено изпълнение с десния крак в горния ляв ъгъл опъна мрежата. В 74-ата минута резервата - Амад Диало получи пас от Никола Пепе и с левия крак матира Орян Ниланд за 1:1. Холанд оформи крайния резултат в 86-ата минута, благодарение на центриране по земя от Патрик Берг.

"Викингите" достигнат последните 16 за трети път при четвъртия си Мондиал. Предишните случаи бяха през 1938 и 1998 година. Холанд отбеляза петото си попадение в турнира, с което погледна към 6-те на Лионел Меси, който за момента води голмайсторската класация.

Кот д'Ивоар: Яхия Фофана, Гислаин Конан, Одилон Косуну, Гела Дуе, Емануел Агбаду, Франк Кесие, Ибрахим Сангаре, Христ Инао Улаи, Анже-Йоан Бони, Ян Диоманде, Никола Пепе

Норвегия: Орян Ниланд, Кристофер Аяер, Давид Молер Волф, Маркус Холмгрен Педерсен, Торбьорн Хегем, Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Йодегор, Александър Сьорлот, Ерлинг Холанд, Антонио Нуса

Норвегия ще играе на 1/8-финалите в неделя от 23:00 часа срещу Бразилия. Снощи "селесао" обърна Япония в Хюстън.