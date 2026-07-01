Днес се навършват девет години, откакто ни напусна една от най-големите легенди на Локомотив (Пловдив) и на българския футбол - Аян Садъков. Той си отиде от този свят след неравна битка с коварната болест амиотрофична латерална склероза.

Садъков е абсолютен рекордьор в България по участия във всички национални гарнитури на страната със 172 мача и 37 гола.

Точната статистика в международната му кариера е:

Мачове за националния отбор: 80 (9 гола);

Участник на СП Мексико'86 (4 мача/0 гола);

Мачове за олимпийския национален отбор: 24 (3 като капитан) и 7 гола;

Мачове за младежкия национален отбор: 25 (6 гола);

Мачове за юношеския национален отбор: 43 (15 гола).

Аян Садъков е юноша на любимия си Локомотив (Пд), с който записва 350 двубоя със 150 гола. Играл е още в португалския Беленензеш и Ботев (Пд).

С Локомотив (Пд) става носител на Купата на Съветската армия (1983) и бронзов медалист в "А" група (1992). Достига до трето място в шампионата и с Ботев Пд (1995).

Като старши треньор на черно-белите Садъков записва 62 мача - 26 победи, 14 равни и 23 загуби при голова разлика 87-89.