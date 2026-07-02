Драматична победа на Белгия над Сенегал! След като изоставаха с 0:2 в резултата, белгийците стигнаха до триумф с 3:2 след дузпа в самия край на продълженията.

През първото полувреме играчите от Сенегал създаваха повече положения пред белгийската врата.

В 13-ата минута Исмаила Сар достигна до отбита топка в наказателното поле и стреля на косъм от дясната греда. В 25-ата Сар засече центриране в малкото наказателно поле и намери с глава десния страничен стълб.

Голът за Сенегал падна в същата минута, когато Хабиб Диара прати топката в опразнената врата отблизо след като удар рикошира от защитник.

След почивката отборът на Сенегал продължи с натиска срещу Белгия и това доведе до удвояване на резултата. След дълъг пас в центъра на терена Исмаила Сар преодоля белгийския вратар с прецизен удар за 0:2.

След втория гол белгийците се опитаха да се върнат в мача и да атакуват повече. По-сериозна възможност имаха те в 78-та минута на двубоя, когато Доди Лукебакио имаше възможност да стреля, но ударът му профуча край лявата греда.

Радостта споходи феновете на Белгия в 86-та минута, когато Лукаку беше изведен срещу вратаря на Сенегал и не пропусна да отбележи за 1:2. Това даде криле на белгийския отбор и само три минути по-късно капитанът Юри Тилеманс след удар с глава изравни резултата.

Въпреки опитите на Белгия да се възползва от психологическото си предимство в редовното време, до гол не се стигна и двубоят мина към продължения.

През следващия половин час и двата отбора атакуваха и търсеха победния гол, но така и не се стигна до попадения. Най-голям шанс имаха белгийците в 117-та минута, когато Лукаку стреля към вратата, но ударът му срещна гредата.

Минута по-късно, след преглед на нарушение срещу Юри Тилеманс със системата VAR съдията отсъди дузпа в полза на Белгия. Капитанът на белгийците застана зад топката и беше безпогрешен за 3:2 и класира отбора си на осминафиналите.