Страхотна новина за пловдивския спорт. Младите таланти на спортен клуб Dance school Fen 2011 Plovdiv записаха историческо постижение на международната сцена.

На провелото се на 27 юни Световно първенство в Бремен, Германия (WDSF World Championship Junior II Latin), пловдивската двойка Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева завоюва бронзовия медал и официално България стъпи на световния подиум като трета най-добра двойка на планетата.

Този голям успех е плод на години труд, постоянство, лишения и желязна дисциплина от страна на пловдивските състезатели.

Зад блясъка на медалите стои голям екип от професионалисти и всеотдайни треньори, на които Кристиян и Мартина изказват огромната си благодарност.

Това е само началото

От клуба благодарят на всички, които ни подкрепят и вярват.

Тази победа е резултат от много труд, вяра и безкрайна подкрепа. Емоциите от Германия никога няма да бъдат забравени, но ние вече сме по-мотивирани и по-амбицирани от всякога. споделят щастливите медалисти.

Пловдивските таланти атакуват още два световни върха

Световният триумф в Германия е само първата стъпка от една изключително силна година за пловдивския клуб. На Кристиян и Мартина им предстоят още две огромни предизвикателства на планетарно ниво