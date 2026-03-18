Състезателите от пловдивския спортен клуб "Dance school Fen 2011 Plovdiv" се представиха чудесно в националния шампионат на Българската федерация по спортни танци. Надпреварата се проведе в зала "Арена Асарел“ в Панагюрище и беше и квалификация за участие в световни и европейски първенства.

"Както при по-големите, така и при по-малките състезатели, нашите деца се представиха повече от достойно и успяха да оберат купите", написаха от "Dance school Fen 2011 Plovdiv" в своята официална страница във Фейсбук.

Пловдивският клуб бе представен от:

Кристиян Дончев и Мартина Кондаклиева

Дарина Даракчиева

Владимир Зайков и Росалина Василиева

Теодор Ганчев и Михаела Господинова

Ето какво още съобщиха по темата от "Dance school Fen 2011 Plovdiv":

Нашите състезатели се завърнаха със шампионски, вицешампионски и бронзови медали – гордост за всички нас!

Благодарим сърдечно на нашия треньор Христо Христов за професионализма, отдадеността и вдъхновението, които дава на децата всеки ден.

Гордеем се с вас! Продължавайте да мечтаете, да танцувате и да побеждавате!