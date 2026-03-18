Състезателите от пловдивския спортен клуб "Dance school Fen 2011 Plovdiv" се представиха чудесно в националния шампионат на Българската федерация по спортни танци. Надпреварата се проведе в зала "Арена Асарел“ в Панагюрище и беше и квалификация за участие в световни и европейски първенства."Както при по-големите, така и при по-малките състезатели, нашите деца се представиха повече от достойно и успяха да оберат купите", написаха от "Dance school Fen 2011 Plovdiv" в своята официална страница във Фейсбук.Кристиян Дончев и Мартина КондаклиеваДарина ДаракчиеваВладимир Зайков и Росалина ВасилиеваТеодор Ганчев и Михаела ГосподиноваНашите състезатели се завърнаха със шампионски, вицешампионски и бронзови медали – гордост за всички нас!Благодарим сърдечно на нашия треньор Христо Христов за професионализма, отдадеността и вдъхновението, които дава на децата всеки ден.Гордеем се с вас! Продължавайте да мечтаете, да танцувате и да побеждавате!