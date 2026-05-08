Ръководството на Ботев (Пловдив) явно работи усилено по селекцията за следващия сезон. "Канарчетата" са се договорили с още един млад български футболист. Става въпрос за 22-годишния нападател Марк-Емилио Папазов, който в момента е собственост на ЦСКА. Той обаче е част от втория тим на "армейците", а освен това договорът му изтича в края на юни.

Папазов е водещ голмайстор на Втора лига, като има на сметката си 15 попадения през настоящата кампания. Той няма да подпише нов договор с ЦСКА и това е дало основание на ръководството на Ботев да влезе в контакт с него и да постигне предварителна договорка за привличането му, твърди "Тема спорт".

През настоящата кампания Папазов не е записал мач за първия отбор на армейците. Има 26 двубоя във Втора лига, в които е реализирал 15 гола и е добавил 2 асистенции.

Марк-Емилио започва да тренира футбол в Левски, а през септември 2018 г. се мести в ДЮШ на ЦСКА. После е преотстъпван в Литекс, Хебър Пазарджик и Ботев Враца. Играчът е бил категоричен пред свои близки, че е очаквал да получи по-голям шанс от армейците и затова е преценил да смени обстановката.

Както е известно, от новия сезон БФС въвежда промяна в правилото за млади български играчи. Всеки отбор в елита трябва да започне сред 11-те с един роден футболист до 23 години, който да остане на терена поне 45 минути. Именно това е водещата причина Ботев Пд да се насочи към бившия младежки национал.

Plovdiv24.bg вече информира читателите си, че от Ботев са се разбрали с още един български футбоилист - 24-годишния десен бек на Добруджа Богдан Костов. Той се очаква да замени напускащия Николай Минков.