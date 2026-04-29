Днес точно в 12:00 часа в клубния фен магазин на Ботев Пловдив беше валидирана пощенска марка в чест на легендата Динко Дерменджиев - Чико. Събитието събра фенове, ветерани, представители на Клуба на привържениците на Ботев Пловдив и Сдружение ПФК Ботев Пловдив.

Специален гост беше съпругата на Чико - г-жа Дерменджиева, която направи силно и емоционално изказване, което трудно се забравя. Сред присъствалите легенди на Ботев бе и легендата на Локомотив Пловдив Георги Василев - Гочо, както и финансовият благодетел на "жълто-черния" клуб Илиян Филипов.

Всеки, който иска да притежава марката, може да си я закупи в следващите три дни в Централна поща - Пловдив.

"Паметта не избледнява, когато се пази. А Чико е от онези имена, които времето не може да изтрие", заявиха от Клуба на привържениците на Ботев Пловдив.