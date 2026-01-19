19-годишен нигериец, играл в Русия, е петият нов в Ботев

© Ботев Пловдив подписа договор с младия нигерийски футболист Чимези Уилиамс. 19-годишното крило парафира дългосрочен контракт с "канарчетата“ и се присъедини към лагера в Анталия, похвалиха се от клуба.



Уилиамс е роден на 19 март 2006 година в Нигерия, а в кариерата си има мачове за руските клубове Алания Владикавказ и Уфа.



Офанзивният футболист е петото попълнение в зимната селекция на "жълто-черните“.