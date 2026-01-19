ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
19-годишен нигериец, играл в Русия, е петият нов в Ботев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:14Коментари (2)1023
©
Ботев Пловдив подписа договор с младия нигерийски футболист Чимези Уилиамс. 19-годишното крило парафира дългосрочен контракт с "канарчетата“ и се присъедини към лагера в Анталия, похвалиха се от клуба.

Уилиамс е роден на 19 март 2006 година в Нигерия, а в кариерата си има мачове за руските клубове Алания Владикавказ и Уфа.

Офанзивният футболист е петото попълнение в зимната селекция на "жълто-черните“.
Още по темата: общо новини по темата: 666
19.01.2026
18.01.2026
17.01.2026
17.01.2026
16.01.2026
16.01.2026
предишна страница [ 1/111 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
еее , тоя ше ни сцепи трътките
-1
 
 
Този поне е на 25, ама те в нигерия ги пишат както им падне така че канарите могат да се похвалят с трансфер на уондъркид
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Неделев с бегови тренировки в Ботев, гледайте репортаж от заниманието
 Неделев, Жоку и Калу тренираха извън основната група, заниманията се провеждат на отличен терен
 Пловдивски адвокат: Левски трябва да бъде санкциониран заради случая с Око-Флекс
 Вижте как отборът на Ботев замина за Анталия
 Ботев представи юношата на Реал Мадрид, даде му номер 14
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: