БФС глоби Ботев с 1500 лева, наказа Минев за 3 мача заради избухването срещу Локо
Автор: Стойчо Генов 22:32Коментари (0)527
© Plovdiv24.bg
Дисциплинарната комисия към БФС обяви наказанията след мачовете от четвъртия кръг в Първа лига.

Този път от футболната централа наложиха само една санкция на ПФК Ботев (Пловдив) заради поведението на феновете в двубоя срещу Локомотив (София), загубен с 0:1.

Ето какво гласи решението:

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

В този кръг няма наказание за другия пловдивски тим - Локомотив.

По време на мача между черно-белите и Арда, завършил 0:0 в Кърджали, бе изгонен помощникът на Александър Тунчев - Веселин Минев. Днес той бе наказан за 3 мача и глобен с 2000 лева.
