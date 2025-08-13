БФС глоби Ботев с 1500 лева, наказа Минев за 3 мача заради избухването срещу Локо

© Plovdiv24.bg Дисциплинарната комисия към БФС обяви наказанията след мачовете от четвъртия кръг в Първа лига.



Този път от футболната централа наложиха само една санкция на ПФК Ботев (Пловдив) заради поведението на феновете в двубоя срещу Локомотив (София), загубен с 0:1.



Ето какво гласи решението:



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.



В този кръг няма наказание за другия пловдивски тим - Локомотив.



По време на мача между черно-белите и Арда, завършил 0:0 в Кърджали, бе изгонен помощникът на Александър Тунчев - Веселин Минев. Днес той бе наказан за 3 мача и глобен с 2000 лева.