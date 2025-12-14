ИЗПРАТИ НОВИНА
Херо готви трансфери в Ботев с помощта на известен наш мениджър
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:44
Наказаният наставник на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров изгледа вчерашната победа над Спартак (Варна) с 2:0 за Купата в компанията на Иво Димов. Бившият футболист на "соколите" в момента работи като мениджър и е добре познат с успешните си периоди в Ботев.

Преди години Иво Димов доведе в "Коматево" играчи като Жоао Пауло, Фернандо Виана и Фелипе Бризола. По-късно мениджърът критикува клуба, като твърдеше, че е бил ощетен финансово.

Близо до Херо и Иво Димов беше и финансовият благодетел на "канарите" Илиян Филипов. Както е известно, бизнесменът ще има решаваща роля при определянето на това кои и колко футболисти ще бъдат привлечени в клуба през зимния трансферен прозорец.

За да се случи това обаче Филипов трябва да плати всички задължения, заради които ФИФА наложи общо 3 забрани на клуба да картотекира нови футболисти.
