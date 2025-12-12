ФИФА нанесе трети удар по Ботев заради неплатени суми

© Plovdiv24.bg Ботев (Пловдив) понесе четвърта поредна санкция от страна на ФИФА за последните 4 месеца. "Жълто-черният" клуб клуб е получилнова забрана да картотекира футболисти в продължение на три трансферни прозореца.



От клуба досега успяха да вдигнат само една санкция, а по останалите три трябва да се плати сериозна сума, за да отпаднат и те.



Първата от все още действащите забрани на ФИФА бе наложена на 24 октомври, а втората - на 6 ноември, информира Спортал. Подобни наказания се дават, когато даден клуб е осъден за задължения към бивш футболист, служител или агент.



В момента общо 4 елитни наши клуба имат забрани да картотекират футболисти - Ботев (Пловдив), Берое, Спартак (Варна) и Ботев (Враца).



С по три действащи санкции са също така и Верея и Крумовград, но те в момента са в аматьорските лиги.