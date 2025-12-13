|Отборът на Ботев (Пловдив) се класира за четвъртфиналите в турнира за Купата на България. Това стана факт, след като жълто-черните победиха Спартак (Варна) с 2:0 като гости в 1/8-финален двубой, който се игра на стадион "Спартак" в морската ни столица.
Армстронг Око-Флекс (30) и Франклин Маскоте (39) се разписаха за гостите.
Така Ботев прекъсна негативната си серия и записа първи успех над този съперник във Варна в официален мач от 7 май 1994 година насам.
Двубоят беше последен за двата тима за календарната 2025 година. "Канарите" бяха водени от помощник-треньора Тодор Киселичков заради наказанието на Димитър Димитров - Херо. Неговите възпитаници излязоха със специални фланелки преди мача в подкрепа на Любослав Пенев. На тях пишеше: Дръж ле, Любо, ще спечелиш и тоя мач!
Първият точен удар в двубоя бе за "канарите" и дойде в 7-ата минута. Константинос Балоянис пробва шут по земя от дистанция, но вратарят Илия Шаламанов улови.
Четвърт час по-късно Спартак стигна до сериозна голова опасност. При едно центриране към Луис Пахама той успя да овладее топката и опита атрактивен шут, подобен на задна ножица, но над гредата в аут.
В 30-ата минута Ботев откри резултата. Никола Солдо изрита балонно една топка от собствената си половина, а Иван Алексиев не успя да я избие. Армстронг Око-Флекс му я отне, а след това преодоля и капитана Петрашило и с мощен шут с левия крак прати топката в горния ляв ъгъл на вратата за 0:1.
В 39-ата минута "канарите" удвоиха преднината си. Константинос Балоянис отправи мощен удар с левия крак, при който вратарят на домакините изби. Топката обаче стигна до Франклин Маскоте, който от близо направи успешна добавка за 0:2.
Минута след попадението домакините имаха претенции за дузпа, след като Оджо препъна Пахама в наказателното поле, но реферът Васил Минев даде знак играта да продължи, а на този етап от турнира не се използва системата ВАР.
В самия край на полувремето Пахама отне една топка от собствената си половина и направи почти 60-метров рейд, при който изскочи сам срещу Даниел Наумов. последва силен удар, но над напречната греда.
В 70-ата минута Константинос Балоянис изведе чудесно влезлия на смяна Димитър Митков сам срещу Илия Шаламанов. Нападателят шутира, но вратарят на Спартак спаси отбора си от трети гол.
Спартак (Варна): Илия Шаламанов, Матео Петрашило, Иван Алексиев, Даниел Иванов, Даниел Халачев, Александър Георгиев, Цветослав Маринов, Саад Мокачар, Емил Янчев, Дамян Йорданов, Луис Пахама.
Ботев (Пловдив): Даниел Наумов, Николай Минков, Симеон Петров, Никола Солдо (83- Ивайло Видев), Енок Куатенг (83- Лукас Араухо), Абрахам Оджо, Константинос Балоянис, Никола Илиев (64- Самуел Калу), Тодор Неделев, Армстронг Око-Флекс (89- Таилсон), Франклин Маскоте (46- Димитър Митков).