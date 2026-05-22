Нападателят на Локомотив Пловдив Севи Идриз написа силни и емоционални думи по повод загубения с дузпи финал за Купата на България срещу отбора на ЦСКА. 19-годишният национал използва личния си профил във Фейсбук, за да благодари за подкрепата. Според талантливото крило на черно-белите тази подкрепа е била силата на отбора.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса коментара, който направи Севи Идриз:

Тази вечер не завърши така, както мечтаехме. Финалът беше пред нас, моментът беше наш… но футболът понякога избира различен край. Болката е истинска – защото вложихме всичко. Всяка тренировка, всяка жертва, всяка капка пот ни доведе дотук.

Но този отбор не се измерва само с резултата от един мач. Този отбор е характер. Този отбор е сърце. Този отбор е семейство.

Излязохме на терена с вяра и се борихме до последната секунда. Показахме, че заслужаваме да сме тук и че можем да се изправим срещу всеки. И макар да не вдигнахме купата, ние спечелихме нещо, което ще ни направи по-силни – опит, единство и още по-голяма жажда за успех.

Благодарим на всеки, който беше до нас – по трибуните, пред екраните, навсякъде. Вашата подкрепа не остана незабелязана. Тя беше нашата сила.

Това не е краят. Това е урок. Това е мотивация. Това е началото на нещо по-голямо.

Ще се върнем. По-силни. По-уверени. По-гладни.

САМО ЛОКО

И следващия път – ще завършим това, което започнахме.