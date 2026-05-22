Настоящият сезон в Първа лига все още не е приключил, но това не пречи още от сега да стартират трансферните спекулации около следващата кампания в родния футболен елит. И отново сред "най-апетитните" футболисти на пазара се оказаха играчи на Локомотив Пловдив. Трима от тях вече са попаднали в селекционния списък на новия шампион Левски.

Твърди се, че треньорът Хулио Веласкес настоява пред ръководството до началото на юни сделките да са приключили и да има яснота на кои играчи ще може да разчита за предстоящото участие в квалификациите за Шампионската лига.

Става въпрос за вратаря Боян Милосавлиевич, фланговия нападател Севи Идриз и таранът Жоел Цварц. През последните сезони от "Георги Аспарухов“ вече правиха успешно бизнес с Локо и вероятността да бъде осъществен някой от тези трансфери, а дори и всичките накуп, не е никак малка, твърди "Тема спорт".

Швейцарският страж със сръбски корени Милосавлиевич е в полезрението на сините, тъй като резервният вратар на "Герена“ Мартин Луков е с изтичащ договор, а интерес към титулярния Светослав Вуцов от чужбина не липсва. 27-годишният Боян бе на терена в 34 двубоя на Локомотив Пловдив. 30 от тях бяха в Първа лига, като в 13 не допусна топката да премине голлинията му. Към Боян Милосавлиевич има интерес и от чужбина. Но Левски може да му предложи участие в евротурнирите и евентуален пробив в тях.

Севи Идриз нашумя през този сезон. Той е следен от доста наши клубове, защото е само на 18. И през следващата кампания ще може да отговаря на правилото роден футболист до 23 години да започва мачовете в елита и да бъде на терена най-малко 45 минути. Севи е ползван от треньора на Локомотив Пловдив Душан Косич по двата фланга. Младокът записа 24 срещи, като в тях отбеляза 5 гола. Той е и в радара на ЦСКА и Лудогорец.

Нидерландецът със суринамски корени Цварц (27 години) пристигна на "Лаута“ по време на зимната пауза, за да замени продадения на Левски колумбиец Хуан Переа. В началото Жоел имаше проблем с физическото състояние, но после мощният таран започна да прави много силни мачове. Той има 18 двубоя (б.а. – 14 в Първа лига), като реализира 6 попадения. Интересното е, че преди да подпише с черно-белите, мощният централен нападател е бил пред трансфер в Ботев Пловдив. Таранът обаче не се е разбрал за финансовите условия с канарчетата. А след това е приел да играе за по-малко пари на "Лаута“, твърди още "Тема спорт“.