Капитанът на "Локомотив“ (Пловдив) Димитър Илиев изрази разочарованието си след загубата на тима във финала за Купата на България. Опитният футболист бе сред изпълнителите, които пропуснаха при дузпите, заедно със Запро Динев.
Той допълни, че поражението тежи както на него, така и на състава.
Илиев обърна внимание и на изпуснатата дузпа на съотборника си Запро Динев. По думите на Илиев Запро е един от най-добрите изпълнители на тренировка, но дузпите са лотария и че нито голям футболист не е застрахован.
