Капитанът на "Локомотив“ (Пловдив) Димитър Илиев изрази разочарованието си след загубата на тима във финала за Купата на България. Опитният футболист бе сред изпълнителите, които пропуснаха при дузпите, заедно със Запро Динев.

Изключително равностоен мач, можехме дори да обърнем резултата. При дузпите може би те бяха малко по-спокойни. Този, който трябва да поведе отбора, понякога подвежда. Извиних се вече на момчетата заяви след мача Илиев

Той допълни, че поражението тежи както на него, така и на състава.

"Болно ми е, че виждам сълзи в очите им. Чувствам се отговорен и съжалявам, че този път се прибираме без купа. Ще имат още много страдания, но и радости. Предишните издания на Купата са ми носили голяма радост, сега - болка. Медалът има две страни. каза още Димитър Илиев

Илиев обърна внимание и на изпуснатата дузпа на съотборника си Запро Динев. По думите на Илиев Запро е един от най-добрите изпълнители на тренировка, но дузпите са лотария и че нито голям футболист не е застрахован.