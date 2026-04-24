Дисциплинарната комисия към БФС наложи логична глоба на Локомотив Пловдив заради пиротехническите изпълнения на феновете по време на гостуването на Арда в първия полуфинал за Купата на България. Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, двубоят завърши 4:0 за пловдивчани, но бе прекъснат на два пъти за няколко минути заради димната завеса, получена след фойерверките на черно-бялата агитка.

Общата санкция за Локомотив е 1687,26 евро, като тя е по доклад на дежурния делегат и не подлежи на обжалване.

Освен това десният бек Адриан Кова е със спрени права за 1 мач и глобен със 127.82 евро заради червения картон, който получи в самия край на мача. Венецуелецът пропуска предстоящия домакински двубой срещу Черно море, който е в неделя от 16,00 часа на "Лаута".

Ето какво гласи решението на Дисциплинарната комисия

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За използване на факли и димки довели до двукратно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.