Локомотив Пловдив направи първа, но изключително решителна крачка към осъществяване на целта си да играе финал за Купата на България! Черно-белите разгромиха Арда с 4:0 като гости в първия полуфинален сблъсък от надпреварата, който се игра на стадиона в Кърджали. Реваншът е след седмица на "Лаута".

Каталин Иту (52), Севи Идриз (64) и Георги Чорбаджийски (90) се разписаха за "смърфовете", а биншият техен футболист Димитър Велковски си отбеляза автогол (90+3). Така пловдивчани продължиха успешната си серия и вече 6 поредни официални срещи са без поражение (4 победи и 2 равенства).

Двубоят започна равностойно и с доста малко опасни атаки, които да доведат до отбелязването на гол.

Домакините имаха шанс в 10-ата минута, когато Самаке бе изведен отдясно в наказателното поле и отправи диагонален шут, който обаче бе твърде неточен.

В 30-ата минута локомотивци създадоха първото си отлично положение, което по чудо не доведе до гол. Атаката тръгна от Ефе Али през центъра, след което той комбинира със Севи Идриз по десния фланг. Младежкият национал напредна и центрира остро в наказателното поле, където Ефе Али се размина на сантиметри от това да засече с крак в мрежата. Топката попадна в Жоел Цварц, който шутира с левия крак, но в аут.

В 52-ата минута препълненият сектор за гости на стадиона избухна от радост след откриване на резултата. Това стана след центриране от фаул на капитана Парвиз Умарбаев. Няколко футболисти се разминаха с топката и тя отиде на далечната греда, където Каталин Иту я засече с крак в близкия ъгъл на вратаря Анатолий Господинов за 0:1.

След попадението играта не бе подновена няколко минути, за да може да се разсее димната завеса, която феновете от Пловдив направиха, възпламенявайки десетки фойерверки.

В 64-ата минута локомотивци удариха втори път. При опит на домакините да изнесат топката, вратарят Господинов подаде към Вячеслав Велев, който обаче позволи на Жоел Цварц да му я отнеме. Нидерландецът отправи изстрел, но Господинов спаси. Топката обаче се озова в Ефе Али, който незабавно я подаде към Севи Идриз и той на празна врата отбеляза за 0:2.

Само две минути след второто попадение Севи Идриз се озова в добра позиция и отправи нов изстрел, но този път Анатолий Господинов спаси.

В 86-ата минута Светослав Ковачев отправи бомбен шут от над 20 метра разстояние, при който вратарят на Локомотив Боян Милосавлиевеч успя да отклони леко топката и тя разтресе напречната греда.

В последната минута на редовното време пловдивчани нанесоха трети удар срещу своя противник. Георги Чорбаджийски се пребори за една топка на тъчлинията и я подаде към Севи Идриз. Той на свой ред върна жеста и изведе Чорбаджийски сам срещу вратаря. Последва шут с десния крак и след рикошет в играч на Арда топката влезе в мрежата за 0:3.

В третата минута от добавеното време домакините си отбелязаха нелеп автогол чрез Димитър Велковски, който опита да върне с глава към своя вратар, но го прехвърли.

В самия край на мача Адриан Кова получи втори жълт картон и бе изгонен от съдията Марин Гребенчарски.

Арда: Анатолий Господинов, Светослав Ковачев, Джелал Хюсеинов, Серкан Юсеин (60- Атанас Кабов), Вячеслав Велев, Мартин Паскалев, Уилсон Самаке, Димитър Велковски, Лъчезар Котев, Феликс Ебоа, Бирсент Карагарен (60- Антонио Вутов).

Локомотив Пловдив: Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Тодор Павлов, Ефе Али (78- Миха Търдан), Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев (78- Георги Чорбаджийски), Севи Идриз, Жоел Цварц, Каталин Иту (75- Жулиен Лами).