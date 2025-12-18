ИЗПРАТИ НОВИНА
Екслузивно: Локомотив срещу Ботев в 1/4-финал за Купата, дербито е на "Лаута"
Автор: Стойчо Генов 11:36
Доста интригуващи сблъсъци ни очакват в четвъртфиналите от турнира за Купата на България! Това стана ясно след изтегления днес жребий. Събитието се проведе в Амфитеатралната зала на Национална футболна база Бояна.

Ето двойките в 1/4-финалите:

Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив 

Ботев Враца - Арда

ЦСКА - ЦСКА 1948

Лудогорец - Левски

Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. От този етап за срещите ще функционира системата ВАР.

Мачовете засега са предвидени да се изиграят в периода 10-12 февруари 2026 година.
