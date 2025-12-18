Екслузивно: Локомотив срещу Ботев в 1/4-финал за Купата, дербито е на "Лаута"

© Доста интригуващи сблъсъци ни очакват в четвъртфиналите от турнира за Купата на България! Това стана ясно след изтегления днес жребий. Събитието се проведе в Амфитеатралната зала на Национална футболна база Бояна.



Ето двойките в 1/4-финалите:



Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив



Ботев Враца - Арда



ЦСКА - ЦСКА 1948



Лудогорец - Левски



Победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. З, ал. 4 и ал. 5. От този етап за срещите ще функционира системата ВАР.



Мачовете засега са предвидени да се изиграят в периода 10-12 февруари 2026 година.