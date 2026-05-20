Наставникът на Локомотив Пловдив Душан Косич сподели първите си емоции след драматичната загуба във финала за Купата на България. "Смърфовете“ отстъпиха след изпълнение на дузпи на ЦСКА София, в мач, който бе решен от детайлите.
Според него двубоят е бил изключително равностоен и решен от малки моменти, които са наклонили везните в полза на съперника.Треньорът подчерта, че футболистите му са дали максимума от възможностите си:
Той каза още, че понякога футболът не възнаграждава усилията, въпреки добрата игра и себераздаването.
Локомотив Пловдив остава с горчив вкус от пропуснатата възможност, но и с ясното усещане, че отборът е бил на крачка от исторически успех.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!