Наставникът на Локомотив Пловдив Душан Косич сподели първите си емоции след драматичната загуба във финала за Купата на България. "Смърфовете“ отстъпиха след изпълнение на дузпи на ЦСКА София, в мач, който бе решен от детайлите.

Знаехме, че детайлите ще определят всичко. Атмосферата беше феноменална. Оценявам това, което привържениците направиха. Това е привилегия. Още по-тъжен съм, че не им дадохме купата. Можехме да напишем нова страница в историята, но това е животът и трябва да продължиш каза Косич след края на мача

Според него двубоят е бил изключително равностоен и решен от малки моменти, които са наклонили везните в полза на съперника.Треньорът подчерта, че футболистите му са дали максимума от възможностите си:

Това е от историята. Момчетата работиха здраво. Може би следващият път ще бъде различно. Всеки път е трудно, когато губиш, особено в такъв мач. Момчетата са млади и може би ще имат нов шанс. Дадохме всичко, което имахме. Не можем да кажем нищо срещу когото и да било допълни Косич

Той каза още, че понякога футболът не възнаграждава усилията, въпреки добрата игра и себераздаването.

Локомотив Пловдив остава с горчив вкус от пропуснатата възможност, но и с ясното усещане, че отборът е бил на крачка от исторически успех.