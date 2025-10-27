Обявиха реферите в трите мача на пловдивските отбори за Купата

© Plovdiv24.bg Стоян Арсов получи наряд за двубоя в Русе между Дунав и Локомотив Пловдив Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от втория кръг на турнира за Купата на България. Двубоят на Ботев (Пд) в Плевен ще ръководи Михаел Павлов.



В същото време Стоян Арсов ще свири мача между лидера във Втора лига Дунав и Локомотив Пловдив.



Драгомир Драганов пък идва в Пловдив за срещата между Спартак и Славия.



Ето всички назначения за срещите на пловдивските отбори в този кръг от турнира:



28 октомври 2025 г., вторник, 12:45 ч.



ОФК Спартак Пл - ПФК Ботев Пд



ГС: Михаел Петков Павлов, АС1: Александър Христов Апостолов, АС2: Никифор Деянов Велков, 4-ТИ: Борис Борисов Попов



28 октомври 2025 г., вторник, 18:45 ч.



ФК Дунав Русе - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД



ГС: Стоян Панталеев Арсов, АС1: Георги Пламенов Тодоров, АС2: Павлета Веселинова Рашкова, 4-ТИ: Иво Петров Иванов



29 октомври 2025 г., сряда, 13:30 ч.



ПФК Спартак 1947 Пловдив - ПФК Славия 1913



ГС: Драгомир Димитров Драганов, АС1: Христо Пламенов Хаджийски, АС2: Мирослав Николаев Симеонов, 4-ТИ: Георги Георгиев Новачев