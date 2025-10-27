Обявиха реферите в трите мача на пловдивските отбори за Купата

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за мачовете от втория кръг на турнира за Купата на България. Двубоят на Ботев (Пд) в Плевен ще ръководи Михаел Павлов.
|Стоян Арсов получи наряд за двубоя в Русе между Дунав и Локомотив Пловдив
В същото време Стоян Арсов ще свири мача между лидера във Втора лига Дунав и Локомотив Пловдив.
Драгомир Драганов пък идва в Пловдив за срещата между Спартак и Славия.
Ето всички назначения за срещите на пловдивските отбори в този кръг от турнира:
28 октомври 2025 г., вторник, 12:45 ч.
ОФК Спартак Пл - ПФК Ботев Пд
ГС: Михаел Петков Павлов, АС1: Александър Христов Апостолов, АС2: Никифор Деянов Велков, 4-ТИ: Борис Борисов Попов
28 октомври 2025 г., вторник, 18:45 ч.
ФК Дунав Русе - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Стоян Панталеев Арсов, АС1: Георги Пламенов Тодоров, АС2: Павлета Веселинова Рашкова, 4-ТИ: Иво Петров Иванов
29 октомври 2025 г., сряда, 13:30 ч.
ПФК Спартак 1947 Пловдив - ПФК Славия 1913
ГС: Драгомир Димитров Драганов, АС1: Христо Пламенов Хаджийски, АС2: Мирослав Николаев Симеонов, 4-ТИ: Георги Георгиев Новачев