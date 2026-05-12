Феновете на ЦСКА изкупиха всички билети за Сектор В на националния стадион "Васил Левски", които бяха пуснати в продажба днес преди обед от Българската професионална футболна лига. Вчера се случи същото и за сектор Г за финалния двубой за Купата на България срещу Локомотив Пловдив. От "армейския" клуб се похвалиха, че всичките 22 000 пропуска са разпродадени за минути.

Битката за ценния трофей е на 20 май от 19,00 часа.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от ЦСКА:

Над 22 000 билета за финала, разграбени за минути!

