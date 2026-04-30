Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич не скри факта, че всички в отбора са изключително щастливи от класирането във финала за Купата на България. Словенският специалист обаче предупреди, че няма никакво време за празнуване, тъй като след 3 дни предстои дербито на града срещу Ботев, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Ето какъв бе коментарът на наставника на "смърфовете" след равенството 1:1 срещу Арда в полуфиналния реванш на "Лаута":

Трябваше да бъдем спокойни за този мач. Казах на играчите ми просто да се наслаждават. Видяхте, че Арда е добър отбор и в някои ситуации имахме късмет. Не бе лесно, но сме радостни, че направихме тази първа крачка към финала.

Искахме да бъдем дисциплинирани и да се държим близо до противниковите играчи. Защитавахме се добре и се надявахме на добри ситуации. Иту се възползва от първата ни възможност и след това бе по-лесно. Щастливи сме, но нямаме време да празнуваме.

Ако трябва да говорим за проблемите - никой няма да има желание да слуша това. Трябва да работим и да останем ентусиазирани. Много от по-младите футболисти играят със сърце, въпреки че преди не са били подлагани на такъв интензивен цикъл от мачове през 3 дни. Искаме да играем до край и ако оцелеем, ни предстоят много хубави емоции.

Всичко може да се случи във финала - един мач е, очаквам да стане хубав двубой и нашите футболисти да се справят.

Надяваме се, че ще дадем най-доброто срещу Ботев. Много картони са надвиснали над нас и трябва да бъдем умни. Ако играем прекалено здраво - логично е да получим такива картони.