Атакуващият халф Каталин Иту бе един от героите на Локомотив Пловдив, които допринесоха за категоричния успех с 4:0 над Арда в първия полуфинал за Купата на България. Румънецът бе заменен четвърт час преди края, но успокои привържениците на отбора, че състоянието му е добро и просто не са искали с треньорския щаб да рискуват излишно.

"Анализирахме добре съперника и какво прави отборът на Арда при статичните положение. От нашия щаб разбрах, че те изпитват проблеми при центриранията на далечна греда и се радвам, че успяхме да се възползваме от това", започна коментара си Каталин Иту след края на двубоя на "Арена Арда".

"Трябва да се задържим добре психически, да запазим самообладание. Това бе само първият мач, има и реванш.

Борим се заедно в защита, заедно го правим и в атака. Това е ключът на успеха при нас. Ние сме отбор, който залага на труда, а след това на таланта.

Имах леко напрежение в десния крак и предпочетохме да не рискувам излишно. Сега всичко е окей.

Благодарим на феновете за подкрепата, те бяха нашата сила днес. Ще опитаме да ги зарадваме с победа и в реванша", завърши Каталин Иту.