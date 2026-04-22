Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич изтъкна, че отборът му е имал страхотен ден и напълно е заслужил категоричната победа с 4:0 над Арда. Словенският специалист обаче предупреди своите възпитаници да останат здраво стъпили на земята.

Какво каза наставникът на Локомотив след края на 20-ия полуфинал за Купата в историята на клуба

Днес имахме страхотен ден! Бяхме много дисциплинирани и изиграхме хубав мач. Бяхме адаптивни и донякъде дори изненадахме себе си. Лошото е, че това е само първото полувреме, предстои ни реванш.

Арда днес имаше лош ден, но в никакъв случай не може да ги подценим за реванша. През второто полувреме отбелязахме първия гол в много точен момент. Знаехме как да се борим. Всички се стараха максимално, смените също ни подсилиха.

Отборът ни е млад и всички се трудят много усилено. Въпреки трудностите, нашите футболисти никога не са се оплаквали. Най-важното е да останеш здраво стъпил на земята.

Опитваме се да бъдем възможно най-добри във всеки един двубой. Борим се и за 5-ата позиция, искаме да бъдем на нея. Но имайки предвид къде бяхме преди 12 месеца, сякаш си давам сметка защо футболистите и сега са здраво стъпили на земята.