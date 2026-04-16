Футболистите на Локомотив Пловдив се готвят в отлично настроение за предстоящия първи полуфинал срещу Арда в турнира за Купата на България. Това обявиха от "Лаута", публикувайки кадри от тренировката на черно-белите.

Двубоят е в сряда (22 април) от 19:00 часа на стадиона в Кърджали и се очаква да бъде посетен от доста привърженици от Пловдив.

"Добро настроение в редиците на "черно-белите" преди първата среща от полуфиналите за Купата на България", написаха от "Лаута" в официалната клубна страница във Фейсбук.

В състава на Душан Косич няма наказани футболисти. Голяма е вероятността напълно възстановен до началото на двубоя да бъде бразилецът Лукас Риан. Централният защитник отпадна от разширения състав за последния шампионатен мач срещу Берое, завършил 0:0 в Стара Загора.

Все още от ПФК Локомотив не са коментирали кога се очаква завръщането в игра на капитана и легенда на клуба Димитър Илиев.