Футболистите на Локомотив Пловдив се готвят в отлично настроение за предстоящия първи полуфинал срещу Арда в турнира за Купата на България. Това обявиха от "Лаута", публикувайки кадри от тренировката на черно-белите.
Двубоят е в сряда (22 април) от 19:00 часа на стадиона в Кърджали и се очаква да бъде посетен от доста привърженици от Пловдив.
"Добро настроение в редиците на "черно-белите" преди първата среща от полуфиналите за Купата на България", написаха от "Лаута" в официалната клубна страница във Фейсбук.
В състава на Душан Косич няма наказани футболисти. Голяма е вероятността напълно възстановен до началото на двубоя да бъде бразилецът Лукас Риан. Централният защитник отпадна от разширения състав за последния шампионатен мач срещу Берое, завършил 0:0 в Стара Загора.
Все още от ПФК Локомотив не са коментирали кога се очаква завръщането в игра на капитана и легенда на клуба Димитър Илиев.
Голям Ботев
преди 47 мин.
Попето Спортен Директор, а Ст.Генчев треньор, този тандем се очертава от есента. Да видим. За сега играта е леш, дали изпълнителите не стават, дали няма дух в отбора и тактиката е грешна…
Лошо куче11
преди 3 ч. и 9 мин.
Щом е аванта там сме , а кебапчета ще има ли , ако няма не идвам.
