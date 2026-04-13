Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич определи футболистите, на които ще разчита срещу Берое в Стара Загора. Словенският специалист направи само една промяна в разширения си състав, за разлика от предишния мач - равенството 1:1 срещу Ботев в Дербито на Пловдив. Черно-белите гостуват на Берое в регионално дерби от 30-ия кръг на Първа лига, което започва днес в 19:00 часа под Аязмото.

Косич извади от групата бразилския защитник Лукас Риан, който все още не е напълно готов след разтежението, което го мъчеше през последните 2 седмици.

В разширения състав обаче се завръща Ефе Али, който срещу Ботев изтърпяваше наказание от един мач заради натрупани 5 жълти картона.

Ето всички футболисти на Локомотив Пловдив, на които ще разчита Душан Косич:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Тодор Павлов, Мартин Русков, Мартин Атанасов, Ефе Али, Миха Търдан, Ивайло Иванов, Георги Чорбаджийски, Парвиз Умарбаев, Запро Динев, Франсиско Политино, Каталин Иту, Жулиен Лами, Севи Идриз, Аксел Велев, Жоел Цварц, Мариян Вангелов.