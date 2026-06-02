Отборът на Локомотив Пловдив ще проведе първата си тренировка за новия сезон на 22 юни, информираха от "Лаута". Тогава официално ще бъде даден старт на лятната подготовка на "черно-белите“.

Предстои и лагер в Боровец, както и няколко контроли. На този етап са договорени проверки с Арда (04.07) и Рилски спортист (08.07).

Точните часове ще бъдат обявени на по-късен етап, изрично уточниха от ръководството на Локомотив.