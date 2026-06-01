ПФК Ботев Пловдив организира "Ботев марш“ - шествие с участието на всички футболисти и треньори от детско-юношеската школа на клуба. То ще се проведе утре (2 юни), когато свеждаме глави пред паметта на Христо Ботев и всички герои, загинали за свободата и независимостта на България.

Призоваваме ученици, граждани на Пловдив и всички ботевисти да се присъединят към жълто-черното шествие по улиците на града. Нека заедно отдадем почит към делото и саможертвата на патрона на нашия клуб и към всички, които са отдали живота си за Свободна България, заявиха от ПФК Ботев чрез официалната клубна страница във Фейсбук.

Начало на шествието е в 10:30 часа пред стадион "Христо Ботев“. Маршрутът минава последователно по бул. "Източен“ №10, ул. "Богомил“, ул. "Петко Д. Петков“, ул. "Капитан Райчо“, подлеза на "Тримонциум“ и завършва в Цар-Симеоновата градина.