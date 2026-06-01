ПФК Ботев Пловдив организира "Ботев марш“ - шествие с участието на всички футболисти и треньори от детско-юношеската школа на клуба. То ще се проведе утре (2 юни), когато свеждаме глави пред паметта на Христо Ботев и всички герои, загинали за свободата и независимостта на България.
Начало на шествието е в 10:30 часа пред стадион "Христо Ботев“. Маршрутът минава последователно по бул. "Източен“ №10, ул. "Богомил“, ул. "Петко Д. Петков“, ул. "Капитан Райчо“, подлеза на "Тримонциум“ и завършва в Цар-Симеоновата градина.
