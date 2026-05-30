Титанични сблъсъци на съвременните гладиатори ще разтърсят историческата арена в сърцето на Пловдив тази вечер! Става въпрос за международната бойна галавечер SENSHI 31 Gladiators, която започва днес в 19:30 часа на Античния театър. Вратите за зрителите ще бъдат отворени от 18:30 часа, а настаняването ще бъде само през централния вход на Античния театър, съобщиха за Plovdiv24.bg организаторите.

С погледи, изпълнени с увереност, и напрежение преди големите сблъсъци, бойците преминаха успешно през официалния кантар. Историческата сцена се превърна в арена на първите психологически битки преди зрелищната бойна вечер на 30 май.

Фенове и гости на събитието имаха възможност да видят отблизо участниците в бойната карта, които демонстрираха отлична форма и готовност за гладиаторските сблъсъци. Международната галавечер ще събере бойци от Италия, Словения, Мароко, Бразилия, Франция, Полша, Испания, Япония, Китай, Румъния, Англия, Нидерландия, Белгия и България.

Акцент в програмата ще бъде Grand Prix турнирът в лека категория до 70 кг, както и супер битките с участието на световни бойни звезди. Сред най-очакваните двубои са срещите на българските бойци Атанас Божилов и Даниел Динев. Публиката ще подкрепя също Драгомир Петров и Михаил Велчовски, които се впускат в голямото предизвикателство на Grand Prix турнира.

Резултатите от официалния кантар

Grand Prix турнир до 70 кг:

Анджело Волпе (Италия) 69,8 кг – Само Петче (Словения) 70 кг

Айсам Чадид (Мароко) 70 кг – Бруно Газани (Бразилия) 69,6 кг

Хирокацу Мияги (Япония) 70 кг – Драгомир Петров (България) 69,4 кг

Зехао Жанг (Китай) 70 кг – Мариан Лапушнеану (Румъния) 70 кг

Максон Виние (Франция) 69,7 кг – Виктор Колая (Полша) 70 кг

Михаил Велчовски (България) 69,7 кг – Андрес Касадо (Испания) 69,4 кг

Супер битки на SENSHI 31 Gladiators: