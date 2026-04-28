Общо 10 медала завоюваха малките каратеки от спортен клуб "Хамон" (Асеновград) на двудневното национално първенство, проведено през почивните дни в Ловеч. В събота състезанието започна с възрастови групи до 8 и до 10 години. При тях с медали се окичиха дебютантите на отбора - Гергана Тодорова, Елизабет Петкова и Петър Чавдаров, съобщиха за Plovdiv24.bg от асеновградския клуб.

Големият брой участници в категориите направи състезанието изключително оспорвано, като за достигане до класиране, те трябваше да преминат през няколко предварителни срещи от 1/8 финали. Децата показаха огромно желание за победа, боен дух и сила в двубоите.

Вторият ден продължи по същия начин с възрастови групи до 12 и до 14 години. Много тежки срещи и силни противници белязаха пътя до медалите.

Шампион в категорията си стана Мартин Суров при момчета до 14 години, а вицешампиони и сребърни медалисти - Мишо Илиев и Емил Пандов. До бронзовите отличия достигнаха Анна Балджиева, Радина Андреева, Стефани Куцева, Туана Кадирова и Антон Колев.

"Нашите каратеки за пореден път доказаха, че имат много добра подготовка и срещите с тях са висока летва за опонентите им", коментира треньорът на клуба сенсей Илхан Наимов.

"В залата ни се тренира целогодишно с всички възрастови групи и те идват с голямо удоволствие. Вложили сме сърце, душа и много труд, за да бъде доджото ни един истински дом на карате, в който децата да се развиват първо като достойни и можещи хора, и след това като състезатели", допълни още той.