Кадер Ангелова със злато и приз за най-резултатен състезател в турнира "Стоян Ненчев"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:48
На 2 ноември в залата на ПУ "Паисий Хилендарски“ в Пловдив се проведе международният турнир по борба "Стоян Ненчев“. В надпреварата при кадетките до 65 кг блестящо се представи Кадер Ангелова, състезателка на клуб "Локомотив“ – Пловдив и горд представител на село Стряма.

Кадер завоюва златния медал и престижната купа за "Най-резултатен състезател“ на турнира, доказвайки високата си класа и силен характер на тепиха.

В първия си двубой тя постигна туш през втората част срещу Виктория Гурова (MKD). Във втория си мач надделя с 4:2 над Джулия Мазнев (Благоевград), а във финалната среща триумфира отново с туш, този път срещу своя съотборничка.

Кадер Ангелова е възпитаничка на СУ "Васил Левски“ - Пловдив. Нейният личен треньор е Емил Русев, а директор на клуб "Локомотив“ Пловдив е Иван Костадинов – Ванци, който с гордост подкрепя развитието на младите таланти.

Триумфът на Кадер е голям успех както за клуба, така и за родното ѝ село Стряма, което тя прославя със своите постижения. Пожелаваме ѝ още много бъдещи отличия и успехи на международната сцена!
Статистика: