© виж галерията Четирикратен републикански шампион по бокс открива нова зала за тренировки на бойни спортове, научи Plovdiv24.bg. Става въпрос за пловдивчанина Деян Шапилов, който е треньор и председател на спортен клуб "Invictus Пловдив".



Залата се намира на улица "Асен Христофоров" 23 в район "Южен", а откриването ще е на 11 октомври (събота) от 14:00 часа.



Залата е първа от такъв тип в България с изрисувани над 25 професионални портрета на легенди на бойните спортове от самия треньор и е една от първите бойни зали в Пловдив, която може да се ползва и свободно за бойни спортове.



Посланието на Деян Шапилов към подрастващите е "Не се страхувай да паднеш, страхувай се да не опиташ".



В залата ще се провеждат групови тренировки по бокс, както и индивидуални занимания и функционални тренировки. Ще тренират деца от 8 до 12-годишна възраст, както и големи мъже и жени и кадети.



Деян Шапилов е тренирал бокс в Ботев (Пловдив), печелил е 4 републикански титли, 4 пъти е бил сребърен медалист и четири пъти бронзов. Той тренирам от 12-годишен, като е записан в книгата на Димитър Бербатов за успелите деца на България с Бокс.