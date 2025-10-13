© Plovdiv24.bg виж галерията Четирикратен републикански шампион по бокс откри в Пловдив нова зала за тренировки на бойни спортове. Става въпрос за пловдивчанина Деян Шапилов, който е треньор и председател на спортен клуб "Invictus Пловдив".



Залата се намира на улица "Асен Христофоров" 23 в район "Южен" и е първа от такъв тип в България с изрисувани над 25 професионални портрета на легенди на бойните спортове от самия треньор.



Посланието на Деян Шапилов към подрастващите е "Не се страхувай да паднеш, страхувай се да не опиташ".



Деян Шапилов е тренирал бокс в Ботев (Пловдив), печелил е 4 републикански титли, 4 пъти е бил сребърен медалист и четири пъти бронзов. Той тренирам от 12-годишен, като е записан в книгата на Димитър Бербатов за успелите деца на България с Бокс.



