Спортните новини: Днес (7) | Вчера (10)
8-годишен пловдивчанин прави фурор в бразилското жиу-жицу
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:03
©
8-годишният пловдивчанин Димитър Донов (The Last Don) се утвърждава като едно от най-перспективните имена в детското бразилско жиу-жицу. Само за по-малко от пет месеца тренировки той вече е 12-кратен шампион от водещите турнири у нас и от международни надпревари.

През изминалия уикенд, на турнир на American Grappling Federation, проведен в Пловдив, Димитър спечели три златни медала в различни категории и бе удостоен с най-високото отличие на състезанието – черен медал, след като спечели две абсолютни категории.

Младият състезател печели срещу по-големи и по-опитни противници, демонстрирайки отлична техника, дисциплина и състезателна зрялост за възрастта си. Негов треньор е Мюмюн Исмет от пловдивския клуб Терес.
